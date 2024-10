Lanazione.it - Il Club Arezzo domina la Rufina

, 21 ottobre 2024 –la. Buona prestazione che permette ai ragazzi di coach Morelli di inanellare la terza vittoria consecutiva in altrettante gare. Gli Aretini sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Salvi Opposto, Conti e Nandesi Luca schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Avvio un po' contratto del match da parte dei nero amaranto che stentano anche in questa partita nelle prime fasi del match, gli ospiti tengono la testa avanti fino al massimo vantaggio di 15-18, un ottimo turno in battuta di Luatti ricuce il gap sul 18-18, i padroni di casa ingranano la marcia giusta e chiudono con un attacco di Conti conquistando il set per 25-22.