I neozelandesi pensano ad una nuova tassa per riportare l’America’s Cup ad Auckland

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo aver trionfato a Barcellona battendo Ineos Britannia 7-2 e vincendo la 37ma America’s Cup, Team New Zealand può già cominciare a progettare l’organizzazione della prossima edizione sempre nel ruolo di Defender. I Kiwi proveranno a difenderemente la Coppa e mettono nel mirino la quarta affermazione consecutiva nella competizione sportiva più antica al mondo. In attesa di scoprire la decisione definitiva del sodalizio guidato dal CEO Grant Dalton, inZelanda c’è chi vorrebbel’evento adcome nel 2021. Il sindaco Wayne Brown, per rendere fattibile il progetto, ha proposto al governo neozelandese l’introduzione di una: “Non ci sono i fondi disponibili per ospitare l’evento: avremmo bisogno delladi soggiorno per gli hotel che il settore ricettivo sta sostenendo.