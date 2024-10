Genoa, 777 Partners ha trovato un nuovo proprietario? La risposta di Blasquez; e su Balotelli… (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Genoa ha un possibile compratore? Le ultime sulla situazione societaria con il fondo 777 Partners e anche il mercato con l’interesse per Balotelli Il Genoa ha trovato un nuovo proprietario? Come riportato dal Secolo XIX, James Pallotta, imprenditore americano ed ex presidente della Roma dal 2012 al 2020, avrebbe iniziato alcune discussioni preliminari con Calcionews24.com - Genoa, 777 Partners ha trovato un nuovo proprietario? La risposta di Blasquez; e su Balotelli… Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilha un possibile compratore? Le ultime sulla situazione societaria con il fondo 777e anche il mercato con l’interesse per Balotelli Ilhaun? Come riportato dal Secolo XIX, James Pallotta, imprenditore americano ed ex presidente della Roma dal 2012 al 2020, avrebbe iniziato alcune discussioni preliminari con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genoa - Skuhravy boccia Pinamonti : «Non va bene - ovunque ha giocato lo hanno mandato via. 777 Partners? Serve una proprietà italiana» - PINAMONTI – «Non è da […]. Le parole di Thomas Skuhravy, ex attaccante del Genoa, molto critico nei confronti di Pinamonti e della proprietà americana del grifone Thomas Skuhravy, ex attaccante del Genoa, ha rilasciato una intervista a Gazzetta. it: di seguito le sue parole su Pinamonti, la proprietà americana, Gilardino e il possibile arrivo di Balotelli. (Calcionews24.com)

Genoa - 777 Partners perde i pezzi : tra sfratti - licenziamenti e svendita di beni - che futuro e cosa rischia il club - La crisi in casa Genoa sembra non avere fine e, oltre ai già noti problemi di campo, con Alberto Gilardino e i suoi ragazzi finiti in un loop... (Calciomercato.com)

777 Partners - non solo il Genoa e gli altri club : in vendita anche aerei e barche - La notizia è stata ufficializzata nella prima settimana di ottobre dall’amministratore delegato della società rossoblù Andres Blazquez. La cessione del Genoa fa il paio con quella dell’Everton, passato alla famiglia Friedkin a inizio stagione. Andres Blazquez, ad del Genoa (Getty Images). Articolo completo: 777 Partners, non solo il Genoa e gli altri club: in vendita anche aerei e barche dal ... (Lettera43.it)