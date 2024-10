Farmacie di turno a Bologna aperte oggi, 21 ottobre 2024 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Cerchi una farmacia di turno aperta a Bologna? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a Bologna: Farmacia Comunale Don Sturzo V. Don L. Sturzo,31 tel. +39 051/432289 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Comunale Ferrarese V. Ferrarese,153 tel. +39 051/365887 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Del Reno V. Emilia Ponente,156 tel. +39 051/381470 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Della Cirenaica V. Bentivogli,99 tel. +39 051/340902 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Di Corticella V. Ilrestodelcarlino.it - Farmacie di turno a Bologna aperte oggi, 21 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Cerchi una farmacia diaperta a? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a: Farmacia Comunale Don Sturzo V. Don L. Sturzo,31 tel. +39 051/432289 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Comunale Ferrarese V. Ferrarese,153 tel. +39 051/365887 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Del Reno V. Emilia Ponente,156 tel. +39 051/381470 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Della Cirenaica V. Bentivogli,99 tel. +39 051/340902 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Di Corticella V.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuova ondata di maltempo, Bologna finisce sott’acqua. Un morto e tremila sfollati - Esondazioni in città, rabbia e accuse. Il sindaco: «Limitati i danni». In Emilia-Romagna quarta alluvione in un anno. Crolli anche in Liguria ... (corriere.it)

Riva Reno e San Felice invase dall’acqua. Danni ingenti a ristoranti e negozi. “Perché hanno svegliato quel maledetto torrente?” - Alla “Farmacia Al Palazzo dello Sport” la furia dell’esondazione ha travolto l’intero magazzino. Intere zone senza corrente ... (bologna.repubblica.it)

Maltempo: in centro a Bologna una mattinata a spazzare fango - Finita la pioggia si spazza il fango e si puliscono i marciapiedi e gli ingressi dei negozi a Bologna, nelle strade a ridosso del centro dove fino a poche ore fa l'acqua scorreva come un fiume. (ANSA) ... (ansa.it)