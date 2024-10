Documenti top secret finiti su Telegram, a rischio i rapporti Usa-Israele: cosa contenevano davvero (Di lunedì 21 ottobre 2024) Documenti top secret finiti su Telegram: contenevano i dettagli della risposta di Israele all’attacco dell’Iran del primo ottobre. Gli Stati Uniti stanno indagando sull’imbarazzante fuga di informazioni segrete dell’intelligence Usa finite su Telegram. contenevano dettagli sulla risposta di Israele all’attacco dell’Iran. Documenti top secret finiti su Telegram, a rischio i rapporti Usa-Israele: cosa contenevano davvero (Ansa Foto) – notizie.comIl contrattacco di Tel Aviv potrebbe arrivare dopo l’election day del 5 novembre e preoccupa la comunità internazionale. Intanto, la fuga di notizie dei giorni scorsi è “profondamente preoccupante” per il Pentagono, anche se i dirigenti americani non pensano che possa influenzare il piano operativo del premier Benjamin Netanyahu. L’accaduto sta rischiando di peggiorare i rapporti tra Usa e Israele sulla questione Medio Oriente. Notizie.com - Documenti top secret finiti su Telegram, a rischio i rapporti Usa-Israele: cosa contenevano davvero Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di lunedì 21 ottobre 2024)topsui dettagli della risposta diall’attacco dell’Iran del primo ottobre. Gli Stati Uniti stanno indagando sull’imbarazzante fuga di informazioni segrete dell’intelligence Usa finite sudettagli sulla risposta diall’attacco dell’Iran.topsu, aUsa-(Ansa Foto) – notizie.comIl contrattacco di Tel Aviv potrebbe arrivare dopo l’election day del 5 novembre e preoccupa la comunità internazionale. Intanto, la fuga di notizie dei giorni scorsi è “profondamente preoccupante” per il Pentagono, anche se i dirigenti americani non pensano che possa influenzare il piano operativo del premier Benjamin Netanyahu. L’accaduto sta rischiando di peggiorare itra Usa esulla questione Medio Oriente.

