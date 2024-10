“Disgustoso, totale mancanza di rispetto. Cancellate tutto e subito”: i fan di Liam Payne furiosi per le foto del cadavere che circolano sul Web (Di lunedì 21 ottobre 2024) Già nelle scorse ore sono arrivate tantissime critiche indirizzate al sito TMZ. “Quel sito cerca di ottenere clic e introiti dal cadavere di Liam Payne, pubblicato pochi minuti dopo la sua morte”, era l’accusa di Shayan Sardarizadeh della BBC. I fan però non si sono fermati qui. Infatti nell’occhio del ciclone sono finiti non solo altri siti minori, ma soprattutto Telegram, Facebook e X. Pare che diversi scatti che ritraggono il cadaver di Liam Payne, in particolare il braccio e il bacino publicati in prima istanza proprio da TMZ e poi ritirati, appena caduto dal terzo piano della sua stanza d’albergo, stiano circolando per attirare le attenzioni morbose dei curiosi. Un gesto che è un totale sfregio nei confronti di un ragazzo morto. Ilfattoquotidiano.it - “Disgustoso, totale mancanza di rispetto. Cancellate tutto e subito”: i fan di Liam Payne furiosi per le foto del cadavere che circolano sul Web Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Già nelle scorse ore sono arrivate tantissime critiche indirizzate al sito TMZ. “Quel sito cerca di ottenere clic e introiti daldi, pubblicato pochi minuti dopo la sua morte”, era l’accusa di Shayan Sardarizadeh della BBC. I fan però non si sono fermati qui. Infatti nell’occhio del ciclone sono finiti non solo altri siti minori, ma sopratTelegram, Facebook e X. Pare che diversi scatti che ritraggono il cadaver di, in particolare il braccio e il bacino publicati in prima istanza proprio da TMZ e poi ritirati, appena caduto dal terzo piano della sua stanza d’albergo, stiano circolando per attirare le attenzioni morbose dei curiosi. Un gesto che è unsfregio nei confronti di un ragazzo morto.

