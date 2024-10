Dilei.it - Chi è Michele, il figlio maggiore di Mike Bongiorno

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La passione per la montagna e quella per la barca. Più in generale lo sport e l’amore per le arti visive. Queste sono solo alcune delle passioni cheha trasmesso al suo primogenito,Pietro Filippo. Nato nel 1972, dal matrimonio tra il famoso conduttore e Daniela Zuccoli: la coppia ha poi avuto altri due figli, Nicolò e Leonardo.junior è un produttore di documentari e si occupa anche della Fondazione dedicata a suo padre, con la quale porta avanti svariati progetti con la sua famiglia., chi è e cosa fa oggi ilpiù grande diè nato a Milano il 21 agosto 1972. Un anno prima l’incontro fortuito tra i suoi genitori, avvenuto sull’Isola di Vulcano. All’epocaaveva 47 anni e due divorzi alle spalle, Daniela Zuccoli era solo una ventenne con tanti sogni nel cassetto.