Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2024-2025: tutte le tappe maschili e femminili (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo aver ricevuto negli scorsi giorni il disco verde da parte della FIS, che ha dato il proprio placet per la disputa delle gare al termine del consueto controllo neve, inizierà sabato 26 ottobre con lo slalom gigante femminile di Soelden, in Austria, la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Nel complesso la 59ma edizione del massimo circuito internazionale prevede 75 eventi suddivisi in 4 specialità individuali: spariscono dal Calendario le discese libere di Zermatt-Cervinia, dopo il tentativo fallito lo scorso anno di avere delle gare transfrontaliere in Coppa del Mondo, essendo previste tra Svizzera ed Italia. Nel complesso saranno 14 le gare nel Bel Paese, spalmate su 8 tappe.

Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2024/2025 : tutte le tappe e le gare maschili e femminili - Anton (Austria): una discesa ed un super-G femminili 11-12 gennaio, Adelboden (Svizzera): un gigante ed uno slalom maschili 14 gennaio, Flachau (Austria): uno slalom femminile in notturna 14-19 gennaio, Wengen (Svizzera): un super-G, una discesa ed uno slalom maschili 16-19 gennaio, Cortina d’Ampezzo (Italia): una discesa ed un super-G femminili 21 gennaio, Kronplatz (Italia): uno slalom gigante ... (Sportface.it)

Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2024/2025 : tutte le tappe e le gare maschili e femminili - Scopriamo, di seguito, il programma dettagliato con tutte le tappe e le gare previste, sia per le donne che per gli uomini.  L’Italia ospiterà otto tappe, con tanti appassionati che potranno seguire i numerosi azzurri in gara. Il primo appuntamento nel Bel Paese sarà in Val Gardena il 17 dicembre, poi Alta Badia e Bormio sempre a dicembre, mentre a gennaio andrà in scena lo slalom in notturna di ... (Sportface.it)

