Aumento dei disturbi mentali tra i giovani: importanza di ascolto e sostegno nelle scuole (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il crescente tasso di disturbi mentali tra i giovani, accentuato dalla pandemia di Covid-19, rappresenta un’emergenza di salute pubblica che necessita di un’attenzione immediata e mirata. Le malattie neurologiche sono la principale causa di disabilità e la seconda causa di morte nel mondo, dopo le malattie cardiovascolari. In questo contesto, iniziative come il progetto “Mi vedete” si propongono di ascoltare e coinvolgere i ragazzi nel mondo scolastico, affinché possano esprimere le proprie difficoltà in un ambiente sicuro e accogliente. Il progetto “Mi vedete” e il ruolo delle scuole Il progetto “Mi vedete” si propone di creare uno spazio di ascolto e supporto all’interno delle scuole, rivolgendo particolare attenzione ai giovani in difficoltà. Gaeta.it - Aumento dei disturbi mentali tra i giovani: importanza di ascolto e sostegno nelle scuole Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il crescente tasso ditra i, accentuato dalla pandemia di Covid-19, rappresenta un’emergenza di salute pubblica che necessita di un’attenzione immediata e mirata. Le malattie neurologiche sono la principale causa di disabilità e la seconda causa di morte nel mondo, dopo le malattie cardiovascolari. In questo contesto, iniziative come il progetto “Mi vedete” si propongono di ascoltare e coinvolgere i ragazzi nel mondo scolastico, affinché possano esprimere le proprie difficoltà in un ambiente sicuro e accogliente. Il progetto “Mi vedete” e il ruolo delleIl progetto “Mi vedete” si propone di creare uno spazio die supporto all’interno delle, rivolgendo particolare attenzione aiin difficoltà.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un adolescente su sette soffre di disturbi mentali : cosa fare - Un adolescente su sette soffre di disturbi mentali. A confermarlo è l’ultimo report Unicef che, in occasione della Giornata Mondiale della Salute mentale, ha sottolineato come circa la metà di tutti i problemi della salute mentale a livello globale si manifesti entro i 18 anni. L’appello è a fare attenzione affinché vengano individuati e trattati […]. (Sbircialanotizia.it)

Depressione e disturbi mentali in aumento - numeri da pandemia ma pochi servizi di cura - Numeri che valgono in Italia il 4% del prodotto interno lordo tra spese dirette e […] The post Depressione e disturbi mentali in aumento, numeri da pandemia ma pochi servizi di cura appeared first on L'Identità. Depressione e altre malattie psichiche saranno le più diffuse nel mondo già prima del 2030, anno in cui l'Organizzazione mondiale della Sanità aveva stimato il 'sorpasso'. (Lidentita.it)

Depressione e disturbi mentali in aumento - numeri da pandemia ma pochi servizi di cura - Sono alcuni numeri ricordati dagli psichiatri della Sip (Società italiana di psichiatria) nella Giornata mondiale della salute mentale, in calendario oggi il 10 ottobre A fronte delle dimensioni ‘pandemiche’ raggiunte dai disturbi mentali – continuano gli esperti Sip – non si registra un corrispondente aumento (o un miglioramento) dei servizi di cura, in particolare nel nostro Paese. (Ildenaro.it)