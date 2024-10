Ancora persone fuori casa: quanti sono gli sfollati nei comuni (Di lunedì 21 ottobre 2024) A quasi due giorni da sabato 19 ottobre, nei comuni dell'area metropolitana colpiti dall'alluvione, si contano Ancora circa 1.600 persone Ancora coinvolte in evacuazioni. "Il dato è in diminuzione", fanno sapere da palazzo Malvezzi. Il numero più alto a San Lazzaro. Gli sfollati comune per Bolognatoday.it - Ancora persone fuori casa: quanti sono gli sfollati nei comuni Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A quasi due giorni da sabato 19 ottobre, neidell'area metropolitana colpiti dall'alluvione, si contanocirca 1.600coinvolte in evacuazioni. "Il dato è in diminuzione", fanno sapere da palazzo Malvezzi. Il numero più alto a San Lazzaro. Glicomune per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Influenza aviaria negli Usa. “colpita” anche la California : 13 persone infettate. Ancora in corso i test sul misterioso caso del Missouri - “colpita” anche la California: 13 persone infettate. Come in precedenza anche le infezioni in California si sono verificati in lavoratori delle aziende lattiero-casearie nelle fattorie interessate. . La presenza del virus in bovini infetti è stato confermato in 320 mandrie da latte in 14 stati degli Usa e “il numero di mandrie colpite continua a crescere a livello nazionale, con quasi tutte le ... (Ilfattoquotidiano.it)

Sonia Bruganelli si sfoga via social : dalle polemiche di Ballando con le Stelle al rapporto con Paolo Bonolis : «Siamo due persone ancora molto vicine» - Su Instagram, im diretta con i follower, l'opinionista ha risposto alle accuse di essere troppo pacata nel programma di Milly Carlucci, fornendo una versione inedita di sé, ma è anche tornata a parlare dell'ex marito, con cui i rapporti non sono cambiati, nonostante la scelta di separarsi. (Vanityfair.it)

Oltre un milione di persone ipovedenti in Italia. Marco Boneschi - Associazione Nazionale Subvedenti : “Si può fare ancora molto quando l’oculista non può fare più nulla” - Secondo il Ministero della salute, l’1,9 per cento degli italiani con più di 15 anni soffre di gravi limitazioni sul piano visivo; questa […]. Milano, 16/10/2024 - In Italia si stima che il numero di persone ipovedenti si attesti già oggi sopra il milione e nei prossimi anni continuerà a crescere per effetto dell’invecchiamento della popolazione. (Sbircialanotizia.it)