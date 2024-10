Uccise il fidanzato violento facendolo soffocare in una valigia. Per l’avvocato la donna è “giustificata” (Di domenica 20 ottobre 2024) Nel 2020 Sarah Boone, una donna statunitense, Uccise il fidanzato - il 42enne Jorge Torres Jr - convincendolo ad entrare in una valigia in una casa in Florida, per poi chiuderla con la cerniera e rifiutarsi di farlo uscire. Quando l'indomani mattina la donna aprì la borsa lui era ormai morto. Fanpage.it - Uccise il fidanzato violento facendolo soffocare in una valigia. Per l’avvocato la donna è “giustificata” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nel 2020 Sarah Boone, unastatunitense,il- il 42enne Jorge Torres Jr - convincendolo ad entrare in unain una casa in Florida, per poi chiuderla con la cerniera e rifiutarsi di farlo uscire. Quando l'indomani mattina laaprì la borsa lui era ormai morto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Valentina Boscaro scarcerata : nel 2022 uccise il fidanzato. Disposti gli arresti domiciliari - A Boscaro sarà però impedito di utilizzare computer e smartphone, e potrà comunicare esclusivamente con ui famigliari più stretti in attesa della sentenza definitiva della Cassazione. E’ stata la Corte di cassazione a inviare gli atti su istanza dei difensori. La 32enne sconterà la pena agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. (Ilrestodelcarlino.it)

Valentina Boscaro scarcerata - braccialetto elettronico per la 33enne che uccise il fidanzato 2 anni fa - Per Valentina Boscaro scattano i domiciliari ma permangono limiti molto restrittivi alla libertà. Si tratta di una misura solo temporanea in attesa del terzo grado di giudizio in Cassazione per l'assassinio del fidanzato Mattia Caruso, ucciso con una coltellata al cuore la sera del 25 settembre 2022 ad Abano Terme. (Fanpage.it)