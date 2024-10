Troupe di ‘Fuori al coro’ aggredita alla stazione di Pisa (Di domenica 20 ottobre 2024) Lancio di bottiglie e minacce di morte alla giornalista e agli operatori Aggressione oggi a Pisa a una Troupe di 'Fuori dal coro', la trasmissione di Rete 4, condotta da Mario Giordano. Mentre la Troupe stava girando nei pressi della stazione, alcuni extracomunitari hanno lanciato bottiglie e altri oggetti alla giornalista Chiara Giannini e agli Sbircialanotizia.it - Troupe di ‘Fuori al coro’ aggredita alla stazione di Pisa Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Lancio di bottiglie e minacce di mortegiornalista e agli operatori Aggressione oggi aa unadi 'Fuori dal coro', la trasmissione di Rete 4, condotta da Mario Giordano. Mentre lastava girando nei pressi della, alcuni extracomunitari hanno lanciato bottiglie e altri oggettigiornalista Chiara Giannini e agli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Troupe di ‘Fuori al coro’ aggredita alla stazione di Pisa - . (Adnkronos) – Aggressione oggi a Pisa a una troupe di 'Fuori dal coro', la trasmissione di Rete 4, condotta da Mario Giordano. La troupe è stata anche […] The post Troupe di ‘Fuori al coro’ aggredita alla stazione di Pisa appeared first on L'Identità. Mentre la troupe stava girando nei pressi della stazione, alcuni extracomunitari hanno lanciato bottiglie e altri oggetti alla giornalista ... (Lidentita.it)