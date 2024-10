Unlimitednews.it - Tajani “Israele ormai ha vinto, la pace è possibile”

(Di domenica 20 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “hail cessate il fuoco”. E’ quanto afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioin una intervista a “Il Giornale”. Il titolare della Farnesina che oggi sarà ine poi in Palestina ha un “obiettivo netto”. “lavorare perlae per arrivare al cessate il fuoco sia in Libano che a Gaza. Incontrerò il Presidente Isaac Herzog, il ministro degli Esteri Israel Katz e a Ramallah il primo ministro palestinese Mustafa”.è conche la morte di Yahya Sinwar possa essere una spinta verso la: “C’è la possibilità che, avendomilitarmente, avendo colpito la mente della strage del 7 Ottobre e quindi la mente di Hamas, possa sentirsi appagato e guardare con più disponibilità al cessate il fuoco a Gaza, ottenendo in cambio la libertà per gli ostaggi che sono ancora nelle mani dei terroristi”.