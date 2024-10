Sicilia sott'acqua: Schifani convoca la giunta, Bonelli chiede al governo la dichiarazione di "crisi climatica" (Di domenica 20 ottobre 2024) L’acqua tanto attesa in Sicilia travolge l’isola ma non risolve il problema della siccità. Una ondata di maltempo quella che ha colpito ieri la Sicilia che crea solo ulteriori danni anche all’agricoltura con allagamenti e blackout che hanno messo in ginocchio anche i trasporti convoli dirottati Messinatoday.it - Sicilia sott'acqua: Schifani convoca la giunta, Bonelli chiede al governo la dichiarazione di "crisi climatica" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’tanto attesa intravolge l’isola ma non risolve il problema della siccità. Una ondata di maltempo quella che ha colpito ieri lache crea solo ulteriori danni anche all’agricoltura con allagamenti e blackout che hanno messo in ginocchio anche i trasporti convoli dirottati

Maltempo - Italia sott’acqua : strade sommerse e torrenti di fango. Evacuazioni in Emilia Romagna - esondazioni in Sicilia (video) - Maltempo, la cittadinanza è invitata a ridurre gli spostamenti Come anticipato, allora, disposta nelle scorse ore, con ordinanze preventive, l’evacuazione delle zone in prossimità degli argini già coinvolte nei precedenti eventi alluvionali. Evacuazioni in Emilia Romagna, esondazioni in Sicilia (video) sembra essere il primo su Secolo d'Italia. (Secoloditalia.it)

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : scuole chiuse e fiumi sotto osservazione. Allagamenti in Toscana - temporali e forti venti in Sicilia - L’Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo) ha diramato un’allerta per la piena del Po, con livelli superiori alla soglia di criticità moderata in Piemonte. Sul posto diverse squadre di pompieri per sgomberare i detriti e cercare di ripristinare il collegamento tra le case isolate e il paese. L’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile regionale è ancora in vigore, e le previsioni ... (Ilfattoquotidiano.it)

