Scontri tra ultras della Fiorentina e della Fidelis Andria sulla tangenziale di Bari – VIDEO

Violenti Scontri tra un gruppo di tifosi della Fiorentina e alcuni ultras della Fidelis Andria si sono verificati intorno alle ore 13 sulla tangenziale di Bari all'altezza del quartiere Torre a Mare. Lo rende noto anche Sportmediaset. I tifosi Viola erano diretti a Lecce per la partita in programma allo stadio Via del Mare delle 15. Allo stesso tempo i tifosi dell'Andria stavano raggiungendo Nardò per il match previsto allo stesso orario. La dinamica degli Scontri ricorda quella avvenuta tra gli ultras di Roma e Napoli sull'Autostrada del 2023. I tafferugli sono iniziati e proseguiti sulla statale 16 creando pesanti ripercussioni sul traffico. Secondo quanto testimoniato da alcuni VIDEO pubblicati sui social, gli ultrà si sono affrontati a viso coperto utilizzando anche mazze, catene e fumogeni. Sul posto sono subito intervenute le forze dell'ordine.

