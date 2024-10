Donnapop.it - Sapete perché nessuno vuole comprare la villa di Fedez e Chiara Ferragni sul lago di Como? Ecco il motivo

(Di domenica 20 ottobre 2024) Come molti ricorderanno,avevano annunciato tramite Instagram di esser entrati in possesso diMatilda, una meravigliosa e grande casa suldi. Oggi, anche alla luce della loro separazione, i due ex coniugi vorrebbero sbarazzarsi della, ma a quanto pare non riuscirebbero a venderla.? La magione sarebbe ormai in vendita da oltre sei mesi, eppure,ha voglia di acquistarla. Lasi trova a Pognana Lario, un paesino di settecento abitanti a un’ora e mezza da Milano; il percorso per arrivare non è affattodo, senz’altro meno, comunque, rispetto all’altra sponda deldi, che è immediatamente fuori l’autostrada.Matilda disi trova verso Bellagio e, per alcuni, è un versante più intimo e selvatico rispetto agli altri, più sdoganati e frequentati.