Roma Pallotta punge i Friedkin | Io meglio di loro guardate i numeri

Le parole di James Pallotta, ex proprietario della Roma, sui risultati ottenuti dalla famiglia Friedkin in giallorosso. Tutti i dettagli James Pallotta ha parlato a Cityrumours del confronto con i Friedkin alla Roma. L'ex proprietario giallorosso non ha risparmiato frecciate e critiche contro i due fratelli che si sono insediati alla guida del club nell'estate

