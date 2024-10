Inter-news.it - Roma-Inter, le probabili formazioni per l’8ª giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di: queste leper la partita di oggi, valida per l’ottavadiA.CASA – Il tecnico Ivan Juric sembra avere le idee chiare per quanto riguarda l’11 che sarà schierato dal primo minuto in. Con un Paulo Dybala intenzionato a guidare la svolta auspicata dalla sua squadra, i giallorossi dovrebbero lasciare in panchina un ispirato Tommaso Baldanzi per poter contare sul tridente di qualità e quantità composto dall’argentino, Lorenzo Pellegrini e Dovbyk. In difesa spazio ad Angeliño, con Mario Hermoso che partirà dalla panchina.TRASFERTA – Simone Inzaghi dovrà gestire nella maniera più attenta possibile i quattro centrocampisti ora disponibili in rosa.