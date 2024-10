Perché l’arbitro Massa non ha ritenuto falloso il contatto tra Cristante e Thuram durante Roma-Inter (Di domenica 20 ottobre 2024) L'arbitro Massa non ha optato per il rosso per fallo da ultimo uomo su Cristante dopo il contatto con Thuram nel primo tempo. Il direttore di gara l'ha giudicato come semplice contatto di gioco. Fanpage.it - Perché l’arbitro Massa non ha ritenuto falloso il contatto tra Cristante e Thuram durante Roma-Inter Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'arbitronon ha optato per il rosso per fallo da ultimo uomo sudopo ilconnel primo tempo. Il direttore di gara l'ha giudicato come semplicedi gioco.

