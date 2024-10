Netflix sempre più caro: aumenta ancora il prezzo degli abbonamenti in Italia, ecco quanto costeranno (Di domenica 20 ottobre 2024) Ricavi e abbonati in crescita, ma i prezzi degli abbonamenti in Spagna e Italia si alzano ancora. Netflix ha chiuso il terzo trimestre del 2024 con risultati da incorniciare: utili record a 2,36 miliardi di dollari, in crescita del 41%. L’utile per azione ha raggiunto i 5,40 dollari, ben al di sopra delle attese di 5,12 dollari. Anche i ricavi non hanno deluso, raggiungendo i 9,82 miliardi di dollari, con una crescita del 15%. Netflix ha inoltre registrato l’arrivo di 5,07 milioni di nuovi abbonati, superando le previsioni di 4,5 milioni, sebbene in calo rispetto agli 8,76 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. Ciò ha portato i suoi abbonati totali a 282,7 milioni. L’aumento degli abbonati è stato evidente in Europa, Medio Oriente e Asia, mentre l’America Latina ha visto il suo primo leggero calo. Ilfattoquotidiano.it - Netflix sempre più caro: aumenta ancora il prezzo degli abbonamenti in Italia, ecco quanto costeranno Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ricavi e abbonati in crescita, ma i prezziin Spagna esi alzanoha chiuso il terzo trimestre del 2024 con risultati da incorniciare: utili record a 2,36 miliardi di dollari, in crescita del 41%. L’utile per azione ha raggiunto i 5,40 dollari, ben al di sopra delle attese di 5,12 dollari. Anche i ricavi non hanno deluso, raggiungendo i 9,82 miliardi di dollari, con una crescita del 15%.ha inoltre registrato l’arrivo di 5,07 milioni di nuovi abbonati, superando le previsioni di 4,5 milioni, sebbene in calo rispetto agli 8,76 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. Ciò ha portato i suoi abbonati totali a 282,7 milioni. L’aumentoabbonati è stato evidente in Europa, Medio Oriente e Asia, mentre l’America Latina ha visto il suo primo leggero calo.

