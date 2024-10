Spazionapoli.it - Napoli-Lecce, novità sull’esonero di Gotti

(Di domenica 20 ottobre 2024)di Lucain vista del prossimo impegno del, che affronterà ilappena sconfitto dalla Fiorentina per sei a zero Il prossimo impegno delsarà contro il. Archiviata la pratica Empoli, bisognerà pensare alla prossima gara, il prossimo ostacolo. Conte non vuole che la squadra pensi alle sfide più intense, che arriveranno dopo i salentini. Contro, inoltre, sarà una partita importante per il mister degli azzurri, poiché rappresenta le sue origini, il suo passato. In ogni caso, la formazione salentina ha imbeccato un periodo negativo e anche dopo la sosta non è riuscita a dare una sterzata alle ultime prestazioni. L’ultimo successo risale ad agosto, di seguito solo sconfitte o pareggi. E persino l’uscita dalla Coppa Italia al secondo turno, per mano del Sassuolo.