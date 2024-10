MotoGp, Marquez vince in Australia. Terzo Bagnaia: "Più di così non potevo fare" (Di domenica 20 ottobre 2024) Lo spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d’Australia davanti al connazionale Jorge Martin , che ha ritrovato un leggero vantaggio nel campionato del mondo MotoGp sull'italiano Francesco Bagnaia , giunto Terzo al traguardo. Marquez (Ducati-Gresini) e Martin (Ducati-Pramac) hanno dato vita ad un intenso duello per tutta la gara, che alla fine ha visto in vantaggio il sei volte campione del Feedpress.me - MotoGp, Marquez vince in Australia. Terzo Bagnaia: "Più di così non potevo fare" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 20 ottobre 2024) Lo spagnolo Marcha vinto il Gran Premio d’davanti al connazionale Jorge Martin , che ha ritrovato un leggero vantaggio nel campionato del mondosull'italiano Francesco, giuntoal traguardo.(Ducati-Gresini) e Martin (Ducati-Pramac) hanno dato vita ad un intenso duello per tutta la gara, che alla fine ha visto in vantaggio il sei volte campione del

MotoGp Australia - Marquez trionfa e Bagnaia terzo - Il pilota spagnolo della Ducati Gresini, al terzo successo stagionale, precede la Pramac del connazionale Jorge Martin e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, campione del mondo in carica. (Adnkronos) – Marc Marquez trionfa nella MotoGp in Australia, conquistando la vittoria sulla pista di Phillip Island nel quart'ultimo appuntamento del Motomondiale 2024. (Webmagazine24.it)

