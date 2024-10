Milan-Udinese 1-0: la battaglia di San Siro la decide Chukwueze (Di domenica 20 ottobre 2024) Milano, 19 ottobre 2024 - Il Milan soffre, ma porta a casa tre punti pesantissimi contro l'Udinese a San Siro nella terza gara dell'ottava giornata di Serie A. Milan che parte fortissimo nel primo tempo, trovando la rete del vantaggio dopo 13 minuti con Samu Chukwueze. Poi però la partita cambia alla mezz'ora con il rosso diretto a Reijnders che ferma Lovric diretto in porta. Un evento che scatena la squadra di Runjiaic che trova il pari con Ehizibue poco prima della pausa, ma la rete è annullata per un fuorigioco millimetrico di Lucca che partecipa all'azione. Nel secondo tempo la sfida continua a essere molto fisica, con il Var che interviene in un paio di situazioni. Negli ultimi dieci minuti è forcing dell'Udinese che però non riesce a far crollare il muro rossonero, con un gol annullato a Kabasele al 95'. Sport.quotidiano.net - Milan-Udinese 1-0: la battaglia di San Siro la decide Chukwueze Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024)o, 19 ottobre 2024 - Ilsoffre, ma porta a casa tre punti pesantissimi contro l'a Sannella terza gara dell'ottava giornata di Serie A.che parte fortissimo nel primo tempo, trovando la rete del vantaggio dopo 13 minuti con Samu. Poi però la partita cambia alla mezz'ora con il rosso diretto a Reijnders che ferma Lovric diretto in porta. Un evento che scatena la squadra di Runjiaic che trova il pari con Ehizibue poco prima della pausa, ma la rete è annullata per un fuorigioco millimetrico di Lucca che partecipa all'azione. Nel secondo tempo la sfida continua a essere molto fisica, con il Var che interviene in un paio di situazioni. Negli ultimi dieci minuti è forcing dell'che però non riesce a far crollare il muro rossonero, con un gol annullato a Kabasele al 95'.

