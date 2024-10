L'annucio da Kiev: "Colpita la più grande fabbrica di bombe russa" (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Ucraina torna a colpire in profondità gli approvvigionamenti militari russi con i suoi droni d’attacco: stando a una fonte dell’Sbu, il servizio di sicurezza di Kiev, i droni kamikaze hanno attaccato di notte la più grande fabbrica di esplosivi russa, l’impianto di Sverdlov a Dzerzhynsk, nella regione di Nizhny Novgorod, a 900 km dal confine ucraino. Sverdlov è tra i maggiori produttori Feedpress.me - L'annucio da Kiev: "Colpita la più grande fabbrica di bombe russa" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Ucraina torna a colpire in profondità gli approvvigionamenti militari russi con i suoi droni d’attacco: stando a una fonte dell’Sbu, il servizio di sicurezza di, i droni kamikaze hanno attaccato di notte la piùdi esplosivi, l’impianto di Sverdlov a Dzerzhynsk, nella regione di Nizhny Novgorod, a 900 km dal confine ucraino. Sverdlov è tra i maggiori produttori

