Juve Stabia ko casalingo con la Cremonese | la decide ‘El Mudo’ Vazquez

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLaparte forte e va in vantaggio dopo 3?: Vandeputte va al cross dalla trequarti centrale, Bianchetti svetta di testa dall’interno dell’area e Antov va al tiro di prima intenzione al volo trovando un destro potente e preciso che si infila alle spalle di Thiam. I padroni di casa rispondono all’8? con Piscopo, che di testa va al tiro e trova la pronta risposta di Fulignati. Al 20? Antov interviene in ritardo su Folini e Ferrieri Caputi assegna calcio di rigore per la: dal dischetto Adorante apre il destro e riporta il risultato in parità. Larisponde al 30? con Zanimacchia, che scambia in velocità con Majer e poi cerca il sinistro a giro dall’interno dell’area: pallone murato dalla difesa gialloblù. Al 34? Maistro opta per il destro potente dalla distanza e Fulignati respinge in calcio d’angolo con la mano di richiamo.