Janet Planet recensione | il film di Annie Baker è un dolce ricordo d' estate

(Di domenica 20 ottobre 2024) Julianne Nicholson e Zoe Ziegler protagoniste di un'opera delicata nel suo umore compassato e sommesso. A tratti quasi poetico. Presentato prima al TellurideFestival e poi ad Alice nella Città. Bisogna sempre prestare molta attenzione agli esordi firmati dai drammaturghi statunitensi. L'attenzione sale se l'esordio in questione è per di più firmato da un Premio Pulitzer, ricevuto per l'opera The Flick, passata nell'Off Broadway nel 2014. Parliamo di, playwright nata a Boston (e il Massachusetts è focale nel) e, come scrisse il New Yorker nel 2015, "tanto teatrale da sembrare il meno teatrale possibile". Paradigma in qualche modo ripreso nel suo debutto cinematografico,, presentato in anteprima al TellurideFestival e, poi, passato anche ad Alice nella Città 2024. Prodotto tra gli altri da A24,