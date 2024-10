“Israele a un passo dall'attacco all'Iran con utilizzo anche di armi nucleari”, diffusi documenti top secret, Usa aprono inchiesta (Di domenica 20 ottobre 2024) Secondo il canale Telegram che ha diffuso i documenti, questi sarebbero di provenienza della "National Geospatial-Intelligence Agency", parte del Dipartimento della Difesa degli Usa. Gli Stati Uniti hanno avviato un'indagine sulla diffusione di questi documenti I presunti piani di Israele per Ilgiornaleditalia.it - “Israele a un passo dall'attacco all'Iran con utilizzo anche di armi nucleari”, diffusi documenti top secret, Usa aprono inchiesta Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Secondo il canale Telegram che ha diffuso i, questi sarebbero di provenienza della "National Geospatial-Intelligence Agency", parte del Dipartimento della Difesa degli Usa. Gli Stati Uniti hanno avviato un'indagine sullaone di questiI presunti piani diper

Diffusi documenti Top Secret sui piani di Israele contro l’Iran - l’indagine degli USA - I funzionari hanno parlato a condizione di mantenere l’anonimato perché non erano autorizzati a discutere pubblicamente della questione. L’esercito israeliano non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento sulla fuga di notizie dei due documenti. I documenti, contrassegnati come top secret, sono stati pubblicati sull’app di messaggistica Telegram e segnalati per primi da CNN e ... (Metropolitanmagazine.it)

Israele pronto ad attaccare l’Iran : due documenti top secret dell’Intelligence Usa - Sono classificati e datati 15 e 16 ottobre dagli 007 americani, sui preparativi israeliani per un attacco imminente all’Iran. Ecco i due documenti esclusivi, di cui siamo entrati in possesso. Questi rapporti estremamente sensibili e “top secret” dell’intelligence statunitense sono della NGA (National Geospatial-Intelligence Agency), agenzia governativa della Difesa USA che fornisce […] The post ... (Lidentita.it)

Medioriente : media - diffusi documenti Usa su piani Israele contro Iran - Milano, 19 ott. Ieri un canale Telegram dal nome ‘Middle East Spectator’ aveva affermato di aver ricevuto da una fonte dell’intelligence statunitense documenti sui preparativi di Israele per un attacco all’Iran. È quanto afferma Barak Ravid, giornalista di Axios. . (LaPresse) – I funzionari Usa sarebbero estremamente preoccupati per una potenziale grave violazione della sicurezza degli Stati ... (Lapresse.it)