Inzaghi non lo nasconde dopo Roma-Inter | Sono preoccupato

Le parole dell'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi dopo la vittoria dell'Inter sul campo della Roma: l'analisi del tecnico Nel segno di Lautaro Martinez. Un gol del capitano regala tre punti preziosi all'Inter sul difficile campo della Roma. Un successo arrivato nonostante gli infortuni di Acerbi e Calhanoglu. Inzaghi (LaPresse) -Calciomercato.itNel post gara il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è Intervenuto a 'Dazn' ed ha analizzato così il match: "Se vai vedere le tre partite in cui non abbiamo preso gol, Sono partite contro squadre importanti. Dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorarci, ma stasera con le difficoltà che abbiamo avuto siamo stati bravi. Il primo tempo è stato equilibrato, nella ripresa dopo aver fatto gol potevamo raddoppiare e dovevamo farlo. Sono contento di quello che hanno dimostrato i ragazzi".

Inter - Lautar-gol e Roma ko. Ma Inzaghi è a pezzi : Calhanoglu e Acerbi infortunati - . Passo indietro invece per i ragazzi di Juric, che non riescono a uscire dalle sabbie mobili di metà classifica nonostante una prova generosa. Gli ospiti puniscono la Roma al primo tentativo e cercano subito il raddoppio, approfittando degli spazi che a questo punto i ragazzi di Juric - alla ricerca del pareggio - sono costretti a concedere. (Liberoquotidiano.it)

Roma-Inter - Juric e Inzaghi tarantolati : furia con arbitro e IV Uomo - ecco perché - E con ben due cambi già effettuati in meno di mezz’ora, entrambi per Inzaghi che ha dovuto rinunciare sia a Calhanoglu che ad Acerbi. Ma il tecnico croato è una furia e deve essere trattenuto da Feliciani, oltre che da due collaboratori che cercano di calmarlo per non farlo incappare in sanzioni. E sono proprio questi che fanno scattare i due allenatori in panchina. (Calciomercato.it)

Roma-Inter 0-0 al 45? : due tegole per Inzaghi! Traversa Mkhitaryan - Triangolo a liberare Lautaro Martinez, che si gira bene in area di rigore, ma il risultato è praticamente identico a quello del capitano giallorosso. Doveva essere punizione dal limite e cartellino rosso per dogso. Al quinto minuto, la prima vera occasione della partita con Marcus Thuram, che trova una forte conclusione ma centrale, para Mile Svilar. (Inter-news.it)