Inflazione Chelli | Meno abbienti pagano un prezzo più alto così si crea disuguaglianza

Treviso, 20 ott. - (Adnkronos) - "Come si genera disuguaglianza? I Meno abbienti pagano un prezzo più alto rispetto agli altri. Tutti i mesi misuriamo il peso dell'Inflazione che colpisce maggiormente quando, in momenti di picco, come per esempio due anni fa subito dopo il Covid, va a pesare sulle famiglie 'povere' che pagano un prezzo importante in tal senso. Questo è uno dei motivi che pochi conoscono". Lo ha sottolineato Francesco Maria Chelli, presidente dell'Istat, nel suo intervento all'evento "Giacomo Matteotti, i numeri e la democrazia. L'attualità del suo pensiero a cento anni dalla morte", che si è svolto a Treviso durante la manifestazione StatisticAll, il festival della statistica e della demografia.

