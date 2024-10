Google Drive bloccato da Piracy Shield (l’anti pezzotto): perché e cosa è successo (Di domenica 20 ottobre 2024) Errore clamoroso di Piracy Shield: Google Drive bloccato, disagi per milioni di utenti. Ecco cosa è successo sabato sera e le possibili conseguenze L'articolo Google Drive bloccato da Piracy Shield (l’anti pezzotto): perché e cosa è successo proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Google Drive bloccato da Piracy Shield (l’anti pezzotto): perché e cosa è successo Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Errore clamoroso di, disagi per milioni di utenti. Eccosabato sera e le possibili conseguenze L'articoloda):proviene da TuttoAndroid.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Polemiche sul blocco di Google Drive : utenti bloccati durante la partita Juventus-Lazio - L’organizzazione ha riconosciuto l’importanza della lotta alla pirateria, sottolineando le conseguenze economiche negative che questa pratica comporta per le società legittime e per la collettività. Il sistema giunge a disabilitare i domini nello spazio di 30 minuti dalla segnalazione di siti ritenuti ‘pirata’ da parte dei broadcaster. (Gaeta.it)

Piracy Shield blocca anche Google Drive. Il Codacons presenta esposto alla Procura di Roma chiedendo il sequestro - I dati mostrano come nella serata di sabato siano aumentate esponenzialmente le segnalazioni tra le 19 e le 22. Ma a quanto pare il sistema di protezione non funziona ancora granché bene, perché ha finito per inibire anche il dominio che serve per scaricare i file da Google Drive. 15. Già nei primi mesi di utilizzo, nel corso della passata stagione, si erano registrate diverse lamentele da parte ... (Sportface.it)

La lotta al pezzotto blocca Google Drive - il clamoroso errore di Piracy Shield (Repubblica) - Ma forse a questo punto non è sufficiente. Perché a essere inibito, prima dell’ora di cena, è stato il dominio che serve per scaricare i file da Google Drive. Tutti quelli segnalati, senza poter verificare (esiste una lista di indirizzi che non possono essere abbattuti per la sicurezza del Paese, detta white list). (Ilnapolista.it)