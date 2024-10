Biccy.it - Friedman, retroscena sul “violento scontro” a Ballando: “Caso non isolato”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Poche ore prima dell’inizio della quarta puntata dicon le Stelle, Davide Maggio su Twitter ha rivelato che probabilmente Alansarebbe uscito nella sfida con Sonia Bruganelli ed ha aggiunto che se Milly Carlucci non avesse rivelato il vero motivo, allora l’avrebbe fatto lui. Alla fine però il noto scrittore è rimasto in gara e così dopo la fine della puntata dicon le Stelle, Davide Maggio ha fatto una diretta durante la quale ha fatto delle rivelazioni gold choc: “È accaduta una cosa davanti a diverse persone e sono in diversi ad avermelo confermato. C’è stato unomolto forte tra il concorrente e una donna dello staff del programma. La rai ha anche mandato una lettera di richiamo. Era stato chiesto che il concorrente fosse fatto fuori. Loè stato deciso e la rai per questo aveva chiesto l’allontanamento“.