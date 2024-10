Oasport.it - F1, Ferrari torna a fare doppietta dopo quasi sette mesi e si rilancia nel Mondiale costruttori

(Di domenica 20 ottobre 2024) Con una prova di forza impressionante,spazza via la concorrenza al COTA di Austin e firma unastraordinaria nel Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo e sestultimo round deldi Formula Uno 2024. Charles Leclerc è salito sul gradino più alto del podio al termine di una gara dominata in lungo e in largo, precedendo al traguardo il compagno di squadra Carlos Sainz. Quarta vittoria di tappa della stagione (la terza del monegasco) per la Scuderia di Maranello, che aveva già completato un uno-due lo scorso 24 marzo a Melbourne nel GP d’Australia (in quel caso fu lo spagnolo ad imporsi). La casa emiliana, che ha raggiunto quota 87 one-two complessivi in Formula Uno, non facevanegli States dal lontano 2006 quando Schumacher trionfò ad Indianapolis davanti a Felipe Massa (è la prima volta invece ad Austin).