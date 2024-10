Empoli-Napoli oggi in tv: canale, orario e diretta Serie A 2024/2025 (Di domenica 20 ottobre 2024) Come vedere oggi in tv Empoli-Napoli, partita valida per l’ottava giornata della Serie A 2024/2025? Ecco canale, orario, diretta streaming e tutto quello che c’è da sapere. Sfida intrigante per la formazione di Antonio Conte, partita alla grande in questo campionato, in gran forma, ma che affronta un Empoli che si è dimostrato molto solido in questi primi due mesi. La squadra toscana è reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due, ma ha subito appena quattro gol fin qui in sette partite. Il fischio d’inizio a San Siro è in programma alle ore 12:30 di domenica 20 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Dazn, oltre che sul relativo canale satellitare Zona Dazn. Empoli-Napoli oggi in tv: canale, orario e diretta Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Come vederein tv, partita valida per l’ottava giornata della? Eccostreaming e tutto quello che c’è da sapere. Sfida intrigante per la formazione di Antonio Conte, partita alla grande in questo campionato, in gran forma, ma che affronta unche si è dimostrato molto solido in questi primi due mesi. La squadra toscana è reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due, ma ha subito appena quattro gol fin qui in sette partite. Il fischio d’inizio a San Siro è in programma alle ore 12:30 di domenica 20 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming in esclusiva su Dazn, oltre che sul relativosatellitare Zona Dazn.in tv:SportFace.

