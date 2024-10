Douglas Luiz: per una volta che gioca, torna a casa e la trova svaligiata (Di domenica 20 ottobre 2024) Douglas Luiz, notte scioccante: svaligiata casa sulla collina torinese, presi 11 orologi e alcune collane di Alisha Lehmann È pleonastico ribadire l’ovvio: anche a Torino derubano i calciatori. Stavolta è toccato a Douglas Luiz, centrocampista brasiliano neanche troppo amato – ma non conta – dai tifosi bianconeri. Il giocatore, reduce da una delle sue prime esperienze da titolare in questo campionato, è tornato a casa e si è accorto dell’assenza di ben 11 orologi di valore, oltre che di alcuni accessori della sua compagna, la calciatrice Alisha Lehmann. Douglas è ovviamente rimasto sconvolto, con quel sentimento di violazione che solo chi è stato derubato può comprendere. Lo riferisce quest’oggi la Gazzetta. Ilnapolista.it - Douglas Luiz: per una volta che gioca, torna a casa e la trova svaligiata Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024), notte scioccante:sulla collina torinese, presi 11 orologi e alcune collane di Alisha Lehmann È pleonastico ribadire l’ovvio: anche a Torino derubano i calciatori. Staè toccato a, centrocampista brasiliano neanche troppo amato – ma non conta – dai tifosi bianconeri. Iltore, reduce da una delle sue prime esperienze da titolare in questo campionato, èto ae si è accorto dell’assenza di ben 11 orologi di valore, oltre che di alcuni accessori della sua compagna, la calciatrice Alisha Lehmann.è ovviamente rimasto sconvolto, con quel sentimento di violazione che solo chi è stato derubato può comprendere. Lo riferisce quest’oggi la Gazzetta.

