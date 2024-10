De Laurentiis: «Rinnovo Kvaratskhelia? Decide il Napoli il destino dei propri giocatori» (Di domenica 20 ottobre 2024) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine dell’evento del Corriere dello Sport del Rinnovo di Kvara. Le parole di De Laurentiis «Rinnovo Kvaratskhelia? I calciatori che sono con noi rimarranno a Napoli. Se andrà via il georgiano? Ci sono stati casi precedenti, ce ne faremo una ragione. È importante rispettare il volere dei giocatori, ma anche quello della società». Aurelio #DeLaurentiis a Eroici: “Questione Rinnovo #Kvaratskhelia? I nostri giocatori resteranno qui al #Napoli fino a quando noi vogliamo e desideriamo che ci restino”. #calciomercato pic.twitter.com/PS2kFZQDNG — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 20, 2024 Kvaratskhelia e il Napoli, il Rinnovo non è affatto scontato (Gazzetta) La Gazzetta dello Sport scrive (con Vincenzo D’Angelo) della situazione contrattuale di Kvaratskhelia. Ilnapolista.it - De Laurentiis: «Rinnovo Kvaratskhelia? Decide il Napoli il destino dei propri giocatori» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il presidente delAurelio Deha parlato a margine dell’evento del Corriere dello Sport deldi Kvara. Le parole di De? I calciatori che sono con noi rimarranno a. Se andrà via il georgiano? Ci sono stati casi precedenti, ce ne faremo una ragione. È importante rispettare il volere dei, ma anche quello della società». Aurelio #Dea Eroici: “Questione? I nostriresteranno qui al #fino a quando noi vogliamo e desideriamo che ci restino”. #calciomercato pic.twitter.com/PS2kFZQDNG — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 20, 2024e il, ilnon è affatto scontato (Gazzetta) La Gazzetta dello Sport scrive (con Vincenzo D’Angelo) della situazione contrattuale di

