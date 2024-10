Alluvione a Bologna, automobili e un bus completamente sommersi a Borgo Panigale (Di domenica 20 ottobre 2024) Almeno una decina di automobili e un autobus sono rimasti sommersi a Borgo Panigale, nella periferia di Bologna, in un’area allagatasi per le forti precipitazioni che hanno messo in ginocchio la città. L'articolo Alluvione a Bologna, automobili e un bus completamente sommersi a Borgo Panigale proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Alluvione a Bologna, automobili e un bus completamente sommersi a Borgo Panigale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Almeno una decina die un autobus sono rimasti, nella periferia di, in un’area allagatasi per le forti precipitazioni che hanno messo in ginocchio la città. L'articoloe un busproviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Simone Farinelli, chi era il 20enne bresciano morto nell’alluvione nel Bolognese - Il giovane, nato in Valcamonica, ma residente ad Ozzano dell’Emilia, era in auto con suo fratello Andrea quando sono stati travolti dalla piena del Rio Caurinziano a Botteghino di Zocca ... (ilrestodelcarlino.it)

Cronaca meteo - Alluvione a Bologna: auto trascinate dalla corrente in via San Mamolo - Video - Auto e cassonetti trascinati via dalla violenza dell'acqua in via San Mamolo. Ecco altre immagini di Bologna allagata: auto e cassonetti trascinati via dalla violenza dell'acqua in via San Mamolo. In ... (3bmeteo.com)

Maltempo in Emilia Romagna, auto sommerse dall'acqua a Borgo Panigale - A Borgo Panigale, alle porte di Bologna, le auto sono state sommerse dall'acqua all'altezza della rotonda Benedetto Croce. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha fatto sapere che sono state evacuate ... (bologna.repubblica.it)