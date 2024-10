A Valeria Marini chiedono come superare i problemi d’insicurezza, lei spiazza: “Sei bella, ma non perfetta” (Di domenica 20 ottobre 2024) Il consiglio di Valeria Marini spiazza l'ospite in studio L'articolo A Valeria Marini chiedono come superare i problemi d’insicurezza, lei spiazza: “Sei bella, ma non perfetta” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - A Valeria Marini chiedono come superare i problemi d’insicurezza, lei spiazza: “Sei bella, ma non perfetta” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il consiglio dil'ospite in studio L'articolo A, lei: “Sei, ma non” proviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gaffe a La Volta Buona : "Valeria Marini sembra la strega di Biancaneve" - imbarazzo per Caterina Balivo - Un commento fuori onda ha messo in imbarazzo la conduttrice del programma di Rai 1: l'autrice della gaffe è una celebre campionessa di Rischiatutto. Caterina Balivo, per ricordare il grande Mike, ha mandato in onda alcune clip …. Durante La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo, una delle campionesse storiche di Rischiatutto ha fatto un commento su Valeria Marini, credendo di avere il ... (Movieplayer.it)

La Volta Buona - gaffe su Valeria Marini della Longari : Balivo interviene - Dopo aver risposto a una domanda, il presentatore lanciò la sua celebre frase: "Ahi! Ahi! Ahi! Signora Longari, mi è caduta sull'uccello!". Protagonista è stata la signora Giuliana Longari che ha fatto una gaffe su Valeria Marini. Giuliana Longari ha poi tentato di giustificare il suo commento con una spiegazione che ha suonato come un eufemismo: "Stavo spettegolando". (Tvpertutti.it)

“Valeria Marini sembra la strega di Biancaneve” - la gaffe della signora Longari in diretta a La Volta Buona - Ospite de La Volta Buona, durante una conversazione su Mike Bongiorno, la signora Giuliana Longari ha commesso una gaffe. Pensando di non essere in diretta, ha commentato l'aspetto di Valeria Marini dicendo "prima era una bella donna, ora sembra la strega di Biancaneve".Continua a leggere . (Fanpage.it)