Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) Silvia Toffanin torna su Canale 5 con il doppio appuntamento settimanale di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin e trasmesso su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle nuove puntate in onda sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024. Verissimo, gli ospiti di sabato 19 ottobre 2024 sabato 19 ottobre 2024 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di “Verissimo”, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti protagonisti di oggi c’è: Asia Argento. L’attrice e produttrice, figlia del regista Dario Argento, è pronta a raccontarsi in una lunga intervista tra vita professionale e privata. Spazio poi all’emozionante ricordo di Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri grazie alla presenza in studio della moglie Stefania Picasso. Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 19 ottobre 2024)torna su Canale 5 con il doppio appuntamento settimanale di, il rotocalco campione d’ascolti condotto dae trasmesso su Canale 5. Scopriamo tutti glie ledelle nuove puntate in onda19 e20, glidi1919dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di “”, il programma di interviste condotto dasu Canale 5. Tra gliprotagonisti di oggi c’è: Asia Argento. L’attrice e produttrice, figlia del regista Dario Argento, è pronta a raccontarsi in una lunga intervista tra vita professionale e privata. Spazio poi all’emozionante ricordo di Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri grazie alla presenza in studio della moglie Stefania Picasso.

