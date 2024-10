Dilei.it - Vera Wang, bellissima a 75 anni con l’abito cut-out sul red carpet

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) La bellezza non ha età, ene è la prova lampante. La stilista statunitense, 75enne, ha supito tutti sfilando sul reddel DKMS Gala a New York con uno sfavillante abito color argento. La particolarità del modello? Un profondo cut-out sul fianco, sfoggiato con gran disinvoltura dalla designer., il look sfavillante a New Yorkè nota in tutto il mondo per le sue bellissime creazioni nuziali. I suoi abiti da sposa hanno segnato epoche e ispirato intere generazioni di giovani donne, ma la stilista di origini cinesi fa spesso parlare di sé anche per l’invidiabile forma fisica sfoggiata sui reddi tutto il mondo: a 75, infatti,è un’apprezzata icona di stile, e in molti si chiedono quale sia il segreto della sua eterna giovinezza.