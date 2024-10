Tre milioni di lavoratori in nero nel 2022, 69 miliardi di economia fantasma (Di sabato 19 ottobre 2024) Ivana Veronese della Uil denuncia lo scempio che vivono i lavoratori a nero “Tre milioni di lavoratori in nero nel 2022, tanti quanti nel 2021. In cifre sono oltre 69 miliardi di economia ‘fantasma’, in aumento rispetto al 2021, di diritti e tutele negate alle lavoratrici e ai lavoratori. È un’ingente mole di risorse non dichiarate che vengono sottratte alla fiscalità generale, con cui si forniscono servizi essenziali alla cittadinanza”. È quanto ha dichiarato la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese. “Si continuano a chiedere sacrifici a lavoratrici, lavoratori e pensionati, su cui si fa ancora cassa, ma si continua a non far nulla per contrastare l’evasione fiscale e anche quella contributiva che si annidano nel lavoro sommerso. Impresaitaliana.net - Tre milioni di lavoratori in nero nel 2022, 69 miliardi di economia fantasma Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Ivana Veronese della Uil denuncia lo scempio che vivono i“Trediinnel, tanti quanti nel 2021. In cifre sono oltre 69di’, in aumento rispetto al 2021, di diritti e tutele negate alle lavoratrici e ai. È un’ingente mole di risorse non dichiarate che vengono sottratte alla fiscalità generale, con cui si forniscono servizi essenziali alla cittadinanza”. È quanto ha dichiarato la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese. “Si continuano a chiedere sacrifici a lavoratrici,e pensionati, su cui si fa ancora cassa, ma si continua a non far nulla per contrastare l’evasione fiscale e anche quella contributiva che si annidano nel lavoro sommerso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavoratori stranieri - ogni anno versati 253 milioni di euro di Irpef - 260 euro (-30,9%) rispetto ai colleghi italiani. Confrontando le entrate per lo Stato (gettito fiscale e contributivo) con la spesa pubblica per i servizi di welfare, il saldo per la componente immigrata è positivo (+1,2 miliardi di euro): gli immigrati, prevalentemente in età lavorativa, hanno infatti un basso impatto sulle principali voci di spesa pubblica come sanità e pensioni. (Bergamonews.it)

Nel 2023 il 9 - 7% degli italiani in povertà assoluta. Record di indigenza tra i minori (quasi 1 - 3 milioni) - tra i lavoratori dipendenti e tra gli operai - . Nel 2023 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie (8,4% sul totale delle famiglie residenti, valore stabile rispetto al 2022) e quasi 5,7 milioni di individui, il 9,7% della popolazione. L'articolo Nel 2023 il 9,7% degli italiani in povertà assoluta. Record anche per la povertà estrema tra i nuclei in cui la persona di riferimento è un lavoratore dipendente ... (Ilfattoquotidiano.it)

Auto - dalla Regione Piemonte 10 milioni per i lavoratori in cassa integrazione - La giunta regionale: «Non lasciare nessuno indietro» E hanno poi aggiunto: «Si tratta di una misura innovativa di politica attiva del lavoro, volta ad abbinare al sostegno al reddito i corsi di formazione. L’obiettivo è duplice: mettere i lavoratori al centro di un processo di Upskilling e Reskilling volto a dare loro quelle competenze che possano renderli appetibili sul mercato del lavoro e, al ... (Lettera43.it)