Tragedia ai Mondiali di Triathlon, morti due atleti (Di sabato 19 ottobre 2024) Tragedia ai Mondiali di Triathlon in corso a Torremolinos in Spagna: due atleti sono morti, entrambi a causa di un arresto cardiaco Imolaoggi.it - Tragedia ai Mondiali di Triathlon, morti due atleti Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 19 ottobre 2024)aidiin corso a Torremolinos in Spagna: duesono, entrambi a causa di un arresto cardiaco

Muriel Furrer : è morta la 18enne caduta durante i Mondiali di ciclismo. Il post prima della tragedia (VIDEO) - La grave ferita alla testa non le ha dato scampo. La 18enne è caduta pesantemente ieri, giovedì 26 settembre, durante la gara su strada delle Donne Junior e ha riportato un grave trauma cranico prima di essere trasportata in ospedale in elicottero in condizioni molto critiche. Su questa Terra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... (Dayitalianews.com)

Tragedia ai Mondiali di ciclismo - è morta la 18enne Muriel Furrer. La svizzera era rimasta vittima di un incidente durante una gara - L’UCI e il Comitato Organizzativo dei Campionati del Mondo di Ciclismo su Strada e Paraciclismo su Strada UCI 2024 esprimono le loro sincere condoglianze alla famiglia di Muriel Furrer, agli amici e alla sua Federazione Ciclistica Svizzera. com/oGngEKBEqR — UCI_media (@UCI_media) September 27, 2024 La notizia è stata confermata dall’Unione Ciclistica Internazionale che in un tweet ha scritto: ... (Tpi.it)

Tragedia nel ciclismo - è morta Muriel Furrer : la 17enne ciclista caduta ai Mondiali - Le dinamiche dell’incidente sono poco chiare. . A giugno 2023, il ciclista svizzero Gino Mäder è morto per le ferite riportate un giorno dopo un incidente durante una discesa durante il Tour de Suisse. L'articolo Tragedia nel ciclismo, è morta Muriel Furrer: la 17enne ciclista caduta ai Mondiali sembra essere il primo su CalcioWeb. (Calcioweb.eu)