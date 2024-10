Tradate, incidente stradale: morto un 18enne e tre giovani feriti (Di sabato 19 ottobre 2024) Nella notte tra il 18 e il 19 ottobre un incidente stradale avvenuto a Tradate, provincia di Varese, presso via Costa del Re, ha causato la morte di un 18enne e il ferimento di altri tre giovani. Secondo quanto appurato dai primi rilievi due auto si sarebbero scontrate in un frontale, la vittima, originaria di Castelnuovo Bozzente, era alla guida di una Clio, uno dei due veicoli coinvolti. Nell’impatto feriti anche un 25enne, un 18enne e una ragazza di 21 anni estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco con delle cesoie pneumatiche. Nessuno dei tre risulta in pericolo di vita. Articolo completo: Tradate, incidente stradale: morto un 18enne e tre giovani feriti dal blog Lettera43 Lettera43.it - Tradate, incidente stradale: morto un 18enne e tre giovani feriti Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nella notte tra il 18 e il 19 ottobre unavvenuto a, provincia di Varese, presso via Costa del Re, ha causato la morte di une il ferimento di altri tre. Secondo quanto appurato dai primi rilievi due auto si sarebbero scontrate in un frontale, la vittima, originaria di Castelnuovo Bozzente, era alla guida di una Clio, uno dei due veicoli coinvolti. Nell’impattoanche un 25enne, une una ragazza di 21 anni estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco con delle cesoie pneumatiche. Nessuno dei tre risulta in pericolo di vita. Articolo completo:une tredal blog Lettera43

