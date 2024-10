Sport.quotidiano.net - Terza categoria: in Coppa avanti le seravezzine. Oggi il campionato con le 8 versiliesi in campo

(Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo il mercoledì diprovinciale, che ha visto le vittorie nei derby di SalaVetitia Seravezza FC 1-0 a Lido di Camaiore (gol-partita di Landi) e della Montagna Seravezzina 5-1 a Retignano (con doppiette di Giovannini e Lari e gol di Berti; per gli stazzemesi a esgno Gabsi) col passaggio del turno delle dueche si ritroveranno contro nel prossimo triangolare insieme al già passato Bargecchia, ecco che torna ilcon la 3ª giornata sia nel girone B di Lucca sia in quello unico di Massa Carrara. Tutte inquesto pomeriggio le 8divise nei 2 gironi. Girone lucchese. La capolista Bargecchiaalle 15.30 è suldell’Atletico Marginone. Trasferta lucchese allo stesso orario anche per il Lido che fa visita al Sant’Alessio. In casa c’è lo Stiava che al “Martellini“ riceve il Vorno sempre alle 15.30. Girone apuano.