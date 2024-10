Quifinanza.it - Stipendio ridotto per accordo azienda-dipendente? È nullo se manca questa condizione

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Lo ricorda la Costituzione: la retribuzione rappresenta il corrispettivo della prestazione del lavoratore, che ha diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del suo lavoro, ed in ogni caso sufficiente a garantire a lui ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. In linea generale la retribuzione è fissata liberamente dalle parti, però nel rispetto di limiti minimi fissati dai contratti collettivi. In una recente vicenda analizzata dalla Cassazione, è stato stabilito che l’per la riduzione dello, dovuto ad un periodo difficoltà finanziarie dell’, va consideratose non è stipulato nell’ambito delle cosiddette sedi protette. Stante la rilevanza del tema, ripercorreremo in sintesi i contenuti della vicenda e scopriremo il perché della decisione della Corte nell’ordinanza n. 26320 del 9 ottobre scorso.