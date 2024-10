Oasport.it - SCEICCO D’ARABIA! Jannik Sinner sconfigge in rimonta Alcaraz e conquista il Six Kings Slam!

(Di sabato 19 ottobre 2024)batte Carlosdopo due ore e 21 minuti e vince la finale del torneo di esibizione Six. 6-7(5) 6-3 6-3 il punteggio finale con il quale il numero 1 del mondolo spagnolo in quel di Riad e vince l’evento che, per premio messo in palio, si configura come il più ricco della storia di questo sport. Sono infatti sei i milioni di dollari (5.5 in euro) che il classe 2001 di Sesto Pusteria porta a casa, dopo un ennesimo confronto annuale che i due interpretano da par loro con momenti di alto spettacolo tennistico. Fin dai primi scambi si capisce che qui la velocità di palla è decisamente elevata. Nel terzo gameprova a farsi sentire con uno 0-30, marisponde presente e tira fuori un parziale in cui vince otto dei successivi nove punti.