Gaeta.it - Rinnovo della certificazione ISO 9001:2015 per il laboratorio di tossicologia a Napoli

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildi Patologia Clinica del Presidio Sanitario Polifunzionale Loreto Crispi di, parteU.O.C. di Patologia Clinica TerritorialeASL1 Centro, ha recentemente raggiunto un importante traguardo: per il terzo anno consecutivo ha superato con successo l’audit di mantenimentoUNI EN ISO. Questa, ottenuta nel 2022 grazie all’ente certificatore BUREAU VERITAS Italia Spa, attesta l’impegno delnella qualità dei servizi offerti, soprattutto nel settore. Un centro di riferimento per le indagini tossicologiche Situato nel cuore di, ildidel Loreto Crispi è l’unico centro di riferimento per l’ASL1 Centro per le indagini tossicologiche, sia per scopi medico-legali che diagnostici. Le dott.