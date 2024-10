Prevenzioni dei tumori del colon e del retto: la provetta arriva direttamente a casa (Di sabato 19 ottobre 2024) Cresce l'adesione allo screening al colon e al retto nell'area di competenza dell'Ulss 4: nel 2023, anche grazie alla provetta spedita direttamente a casa, è aumentata del 20%, portando al 50% la quota di adesione nella platea delle persone interessate. «Non c’è dubbio che questa modalità sia Veneziatoday.it - Prevenzioni dei tumori del colon e del retto: la provetta arriva direttamente a casa Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Cresce l'adesione allo screening ale alnell'area di competenza dell'Ulss 4: nel 2023, anche grazie allaspedita, è aumentata del 20%, portando al 50% la quota di adesione nella platea delle persone interessate. «Non c’è dubbio che questa modalità sia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Screening del tumore al colon-retto - nuovo servizio semplificato per i cittadini della provincia di Chieti - iniziativa della Asl per rendere più semplice per i cittadini della provincia di Chieti partecipare allo screening del tumore al colon-retto, che permette di individuare eventuali lesioni in una fase iniziale, quando sono più piccole e facili da trattare, aumentando le possibilità di una... (Chietitoday.it)

Screening colon retto : doppio appuntamento con la prevenzione anche a novembre - Ancora appuntamenti al Comune di Roccapiemonte anche per il prossimo mese di novembre. Dopo la giornata di screening tenutasi questa mattina presso la Sala Giunta del Comune di Roccapiemonte, il Sindaco Carmine Pagano comunica che. . . Fai la prima mossa, gioca d’anticipo con il test del colon retto. (Salernotoday.it)

Tumore del colon-retto - un nuovo algoritmo prevede il successo dei farmaci - Un gruppo di ricercatori dell’Istituto di Candiolo – IRCCS ha messo a punto un algoritmo di nuova generazione che permette di analizzare, in modo molto più semplice rispetto agli algoritmi attualmente disponibili, i dati genetici dei pazienti con tumore del colon-retto, a partire da organoidi o... (Today.it)