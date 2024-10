Patrizia Paccariè | Un piano per la rinascita di Nettuno

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di sabato 19 ottobre 2024), 19 ottobre 2024 –(Lista civica Dialogo), candidata all’assessorato per il turismo e lo spettacolo di, presenta un programma che mira a rilanciare la città attraverso un approccio integrato che abbraccia turismo, cultura, sport e sostenibilità. Il suo obiettivo principale è quello di far rinascere, migliorando la qualità della vita per i cittadini e rendendo la città un punto di riferimento per il turismo e gli eventi culturali. “Il futuro dipassa dal turismo, dalla cultura e dallo sport“, afferma, che propone una serie di iniziative concrete per sviluppare il potenziale turistico della città, promuovere le sue eccellenze culturali e risolvere problemi pratici come quello del parcheggio e della mobilità.