Partiti | Vis Factor Fratelli d' Italia al 288% Pd al 226%

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Nelle intenzioni di voto Fratelli d'Italia è al 28,8%, il Partito democratico al 22,6%, il Movimento 5 Stelle al 12,3%, Forza Italia al 9,2%, la Lega all'8,2. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 6,4%, Italia viva al 2,5%, Azione al 2,4. Lo rileva l'ultima analisi di Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, realizzata attraverso Human Index, il super indicatore che fa convergere i dati raccolti tramite i sondaggi quantitativi e quelli tramite web e social listening, ottenuto in collaborazione con Emg.

