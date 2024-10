Universalmovies.it - NYCC24, il film Star Trek: Section 31 ha ottenuto una data d’uscita

(Di sabato 19 ottobre 2024) Che si tratti di San Diego Comic Con o New York Comic Con, il31 torna a fare notizia. Durante l’atteso panel Paramount+, infatti, Michelle Yeoh ed altri protagonisti del31“, ossia Omari Hardwick, Kacey Rohl, Robert Kazinsky ed il regista Olatunde Osunsanmi, hanno finalmente svelato quella che sarà la. Il lancio sulla famosa piattaforma è atteso per il 24 gennaio 2025. In attesa del trailer ufficiale, vi proponiamo il nostro link al teaser rilasciato in occasione del San Diego Comic Con, lo scorso 24 luglio.31 e le note di produzione31 è stato originariamente pensato come una serie spin-off di: Discovery. Dopo una serie di problemi legati alla produzione, il progetto è finalmente decollato, ma come undistribuito direttamente su Paramount+.